ПЯТИГОРСК, 22 декабря. /ТАСС/. "Роснефть" откроет в Кисловодске новую газонаполнительную станцию в рамках инвестпроекта за 600 млн рублей. Как сообщили в пятницу в краевом министерстве энергетики, промышленности и связи, проект был представлен на Координационном совете по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставрополья.

"Реконструкция автомобильной газозаправочной станции в АГНКС с модулем сжиженного углеводородного газа планируется в рамках инвестпроекта АО "НК "Роснефть - Ставрополье" по созданию в крае пяти автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Они обеспечат жителей и гостей края экономичным и экологичным топливом. Стоимость проекта превышает 600 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По результатам заседания координационный совет рекомендовал оказать инициатору проекта государственную поддержку - предоставить земельный участок под создание заправочной станции без проведения торгов. "Механизм предоставления земли под ключевые инвестпроекты без торгов гарантирует инвестору защиту от спекуляций с земельными участками, при этом устанавливается справедливая цена аренды, не ущемляющая интересы муниципалитета", - поясняет пресс-служба.