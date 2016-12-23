Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефть" откроет в Кисловодске новую газонаполнительную станцию

Экономика и бизнес ТЭК
23 декабря, 10:32 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 22, декабря. /ТАСС
Стоимость проекта превышает 600 млн рублей
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 22 декабря. /ТАСС/. "Роснефть" откроет в Кисловодске новую газонаполнительную станцию в рамках инвестпроекта за 600 млн рублей. Как сообщили в пятницу в краевом министерстве энергетики, промышленности и связи, проект был представлен на Координационном совете по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставрополья.

"Реконструкция автомобильной газозаправочной станции в АГНКС с модулем сжиженного углеводородного газа планируется в рамках инвестпроекта АО "НК "Роснефть - Ставрополье" по созданию в крае пяти автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Они обеспечат жителей и гостей края экономичным и экологичным топливом. Стоимость проекта превышает 600 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По результатам заседания координационный совет рекомендовал оказать инициатору проекта государственную поддержку - предоставить земельный участок под создание заправочной станции без проведения торгов. "Механизм предоставления земли под ключевые инвестпроекты без торгов гарантирует инвестору защиту от спекуляций с земельными участками, при этом устанавливается справедливая цена аренды, не ущемляющая интересы муниципалитета", - поясняет пресс-служба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Интересное
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения барду Александру Новикову
2
США призвали Россию отменить закон об иностранных агентах‍
3
Reuters: "Исламское государство" заживо сожгло двух турецких военных
4
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
5
Рейсы "Уральских авиалиний" в Душанбе из Екатеринбурга и Самары отменены
6
В Госдепе усомнились в высказывании Путина о превосходстве российской армии
7
Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону
Темы дня
Реклама