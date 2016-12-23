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"Томскнефтехим" полностью восстановил производство полиэтилена после энергоаварии

Экономика и бизнес ТЭК
23 декабря, 10:42 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 23, декабря. /ТАСС
"Томскнефтехим" - структура "Сибура" и один из крупнейших российских производителей полимеров - полипропилена и полиэтилена высокого давления
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ТОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. "Томскнефтехим" (входит в "Сибур") спустя сутки полностью восстановил производство полиэтилена, остановленное в четверг после аварии на энергосетях, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Вторую линию запустили сегодня в 8:36 (4:36 мск)", - уточнили в пресс-службе, отметив, что предприятие работает в штатном режиме.

22 декабря в 08:35 (04:35 мск) из-за аварии в энергосетях на предприятии были приостановлены две линии по производству полиэтилена. Первая линия была запущена еще в четверг.

Ранее в Томской распределительной компании рассказали, что утром произошло короткое замыкание на ЛЭП по причине аномальных морозов. После этого, по данным "Томской генерации", в результате срабатывания защитных систем отключился один из четырех турбогенераторов на станции ГРЭС-2. В настоящее время работа станции восстановлена. Отключений потребителей от тепла и электричества не было.

В Минэнерго РФ сообщили, что причиной инцидента на сетях стал обрыв грозотроса в пролете опор, который упал на контактную сеть железной дороги. После случившегося был зафиксирован сброс нагрузки на "Томскнефтехиме", произошла остановка производства полиэтилена высокого давления.

"Томскнефтехим" - структура "Сибура" и один из крупнейших российских производителей полимеров - полипропилена и полиэтилена высокого давления. Продукция поставляется в Россию, Германию, Китай, Латвию, Украину, Казахстан и другие страны.

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