"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Приморска

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/ "Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти из порта Приморска и возобновила отгрузку в Козьмино, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"Усиление шторма в Приморске, все работы остановлены. На выходные ожидают скорость ветра до 25 метров в секунду. Козьмино - шторм закончился, работы входят в график", - сказал он.
Демин также сообщил, что в порту Новороссийска погода неустойчивая, отгрузка идет, сохраняется отставание от графика в две позиции. "В Махачкале - опоздание танкера на шесть часов, погода рабочая, как и в Усть-Луге", - добавил он.
Кроме того, официальный представитель "Транснефти" сообщил, что сдача нефти в систему и поставка на заводы ведется без отклонений от плана.