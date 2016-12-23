Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Приморска

Экономика и бизнес ТЭК
23 декабря, 10:15 UTC+3 МОСКВА
Отгрузка в Козьмино возобновлена
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/ "Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти из порта Приморска и возобновила отгрузку в Козьмино, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"Усиление шторма в Приморске, все работы остановлены. На выходные ожидают скорость ветра до 25 метров в секунду. Козьмино - шторм закончился, работы входят в график", - сказал он.

Демин также сообщил, что в порту Новороссийска погода неустойчивая, отгрузка идет, сохраняется отставание от графика в две позиции. "В Махачкале - опоздание танкера на шесть часов, погода рабочая, как и в Усть-Луге", - добавил он.

Кроме того, официальный представитель "Транснефти" сообщил, что сдача нефти в систему и поставка на заводы ведется без отклонений от плана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Интересное
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения барду Александру Новикову
2
США призвали Россию отменить закон об иностранных агентах‍
3
Reuters: "Исламское государство" заживо сожгло двух турецких военных
4
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
5
Трамп не хочет видеть знаменитостей на инаугурации
6
В Госдепе усомнились в высказывании Путина о превосходстве российской армии
7
Рейсы "Уральских авиалиний" в Душанбе из Екатеринбурга и Самары отменены
Темы дня
Реклама