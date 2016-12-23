"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Приморска

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/ "Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти из порта Приморска и возобновила отгрузку в Козьмино, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"Усиление шторма в Приморске, все работы остановлены. На выходные ожидают скорость ветра до 25 метров в секунду. Козьмино - шторм закончился, работы входят в график", - сказал он.

Демин также сообщил, что в порту Новороссийска погода неустойчивая, отгрузка идет, сохраняется отставание от графика в две позиции. "В Махачкале - опоздание танкера на шесть часов, погода рабочая, как и в Усть-Луге", - добавил он.

Кроме того, официальный представитель "Транснефти" сообщил, что сдача нефти в систему и поставка на заводы ведется без отклонений от плана.