"МРСК Центра" ожидает в 2016 г. 1,1 млрд руб. чистой прибыли, в 2017 г. - 1,4 млрд руб.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Компания "МРСК Центра" прогнозирует чистую прибыль по итогам 2016 года на уровне 1,1 млрд рублей, в 2017 г., как ожидается, этот показатель вырастет на 27,3% и составит 1,4 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"EBITDA прогнозируется на 5,5% выше ожидаемых итогов 2016 года и составит 17,4 млрд руб. Негативное влияние на финансовый результат может оказать реализация риска увеличения просроченной задолженности за услуги, оказанные компанией. Положительным фактором для компании должно стать снижение средневзвешенной ставки заимствования. Чистая прибыль по итогам 2017 года прогнозируется в размере 1,4 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Плановая выручка за услуги по передаче электрической энергии прогнозируется на 1,8% выше ожидаемого уровня по итогам 2016 г., что обусловлено ростом тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 1 июля 2017 г., при этом негативным фактором для доходов компании является прекращение действия договоров "последней мили" в рамках действующего законодательства.

Плановое значение выручки от технологического присоединения учитывает рост в 2017 г. объемов присоединяемой мощности на 14% от ожидаемого факта 2016 г. Рост объемов присоединяемой мощности прогнозируется, в частности, за счет планируемого исполнения крупных договоров технологического присоединения в Воронежской, Смоленской и Белгородской областях, добавили в компании.

20 декабря состоялось заседание совета директоров компании, который утвердил бизнес-план, включающий инвестпрограмму, на 2017 год. Согласно бизнес-плану, к концу 2017 года операционные расходы на единицу обслуживания электротехнического оборудования в соответствие со стратегией развития электросетевого комплекса России должны снизиться не менее чем на 25% с учетом инфляции к уровню 2012 года.

"МРСК Центра" - распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций (50,23%) владеют "Россети". Компания ведет бизнес на территории 11 областей центральной части России. В группу входят "Ярославская электросетевая компания", Центр инноваций и энергоэффективности в Ярославле.