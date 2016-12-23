Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"МРСК Центра" ожидает в 2016 г. 1,1 млрд руб. чистой прибыли, в 2017 г. - 1,4 млрд руб.

Экономика и бизнес ТЭК
23 декабря, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
EBITDA прогнозируется на 5,5% выше ожидаемых итогов 2016 года и составит 17,4 млрд руб.
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Компания "МРСК Центра" прогнозирует чистую прибыль по итогам 2016 года на уровне 1,1 млрд рублей, в 2017 г., как ожидается, этот показатель вырастет на 27,3% и составит 1,4 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"EBITDA прогнозируется на 5,5% выше ожидаемых итогов 2016 года и составит 17,4 млрд руб. Негативное влияние на финансовый результат может оказать реализация риска увеличения просроченной задолженности за услуги, оказанные компанией. Положительным фактором для компании должно стать снижение средневзвешенной ставки заимствования. Чистая прибыль по итогам 2017 года прогнозируется в размере 1,4 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Плановая выручка за услуги по передаче электрической энергии прогнозируется на 1,8% выше ожидаемого уровня по итогам 2016 г., что обусловлено ростом тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 1 июля 2017 г., при этом негативным фактором для доходов компании является прекращение действия договоров "последней мили" в рамках действующего законодательства.

Плановое значение выручки от технологического присоединения учитывает рост в 2017 г. объемов присоединяемой мощности на 14% от ожидаемого факта 2016 г. Рост объемов присоединяемой мощности прогнозируется, в частности, за счет планируемого исполнения крупных договоров технологического присоединения в Воронежской, Смоленской и Белгородской областях, добавили в компании.

20 декабря состоялось заседание совета директоров компании, который утвердил бизнес-план, включающий инвестпрограмму, на 2017 год. Согласно бизнес-плану, к концу 2017 года операционные расходы на единицу обслуживания электротехнического оборудования в соответствие со стратегией развития электросетевого комплекса России должны снизиться не менее чем на 25% с учетом инфляции к уровню 2012 года.

"МРСК Центра" - распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций (50,23%) владеют "Россети". Компания ведет бизнес на территории 11 областей центральной части России. В группу входят "Ярославская электросетевая компания", Центр инноваций и энергоэффективности в Ярославле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Интересное
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн
2
Джентилони сообщил Меркель о ликвидации берлинского террориста
3
В Петербурге зарегистрирована первая за сезон смерть от гриппа
4
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
5
На Мальте сел захваченный ливийский самолет
6
Путин заверил, что в ближайшие дни будет объявлено о начале подачи российского газа в Крым
7
Долгов призвал Обаму доразобраться с проблемами США, а не требовать отмены закона об НКО
Темы дня
Реклама