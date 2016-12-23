"Русгидро" инвестировала в Зеленчукскую ГЭС-ГАЭС 11,8 млрд рублей

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ЧЕРКЕССК, 23 декабря. /ТАСС/. Сумма инвестиций, вложенных ПАО "Русгидро" в строительство Зеленчукской ГЭС- ГАЭС в Карачаево-Черкесии, составила 11,8 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил в пятницу член правления ПАО "Русгидро", первый заместитель генерального директора компании Борис Богуш.
"9,4 млрд рублей - сумма инвестиций в проект без НДС. Плюс схема выдачи мощности той линии, которую строила федеральная сетевая компания - это 2,4 млрд", - сказал он.
Сумма штрафов за просрочку срока сдачи объекта составила, по словам Богуша, 84 млн рублей. "Суммы штрафов за просрочку минимальные, они составляют у нас 12 млн (рублей) в месяц, и мы заплатим за семь месяцев, учитывая, что сроки сдачи станции были в предыдущий год", - уточнил член правления "Русгидро".
При этом, по словам Богуша, из-за переносов срока сдачи станции стоимость проекта не изменилась. "Стоимость строительства была определена еще в 2013 году, и стоимость станции не изменилась, а по факту ввода мы имеем еще и экономию от стоимости проекта", - пояснил он.
Зеленчукская ГЭС-ГАЭС запущена в пятницу в Карачаево-Черкесии. Установленная мощность станции составляет в турбинном режиме 140 МВт, в насосном режиме - 160 МВт. Среднемноголетняя выработка электроэнергии будет достигать 162 млн кВт.ч.