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"Русгидро" приняло решение о строительстве трех малых ГЭС в СКФО

Экономика и бизнес ТЭК
23 декабря, 13:44 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 23, декабря. /ТАСС
Станции будут строить в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и в Ставропольском крае
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ЧЕРКЕССК, 23 декабря. /ТАСС/. ПАО "Русгидро" приняло решение о строительстве трех малых ГЭС в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и в Ставропольском крае. Об этом журналистам после церемонии запуска Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, который состоялся в пятницу, сообщил член правления ПАО "Русгидро", первый заместитель генерального директора компании Борис Богуш.

"У нас принято решение о строительстве трех малых ГЭС на территории Северного Кавказа. Это Верхнебалкарская ГЭС в Кабардино-Балкарии, это малая ГЭС Усть-Джегутинская, которая находится на территории Карачаево-Черкесии, и это строительство малой ГЭС Барсучковская в Ставропольском крае", - сказал он.

Богуш добавил, что в Северной Осетии "Русгидро" сейчас ведет строительство Зарамагской ГЭС, также рассматривается проект строительства Красногорской ГЭС, решение по которой будет принято на уровне Минэнерго в следующем году.

Зеленчукская ГЭС-ГАЭС запущена в пятницу в Карачаево-Черкесии. Установленная мощность станции составляет в турбинном режиме 140 МВт, в насосном режиме - 160 МВт. Среднемноголетняя выработка электроэнергии будет достигать 162 млн кВт.ч.

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