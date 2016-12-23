"Русгидро" приняло решение о строительстве трех малых ГЭС в СКФО

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ЧЕРКЕССК, 23 декабря. /ТАСС/. ПАО "Русгидро" приняло решение о строительстве трех малых ГЭС в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и в Ставропольском крае. Об этом журналистам после церемонии запуска Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, который состоялся в пятницу, сообщил член правления ПАО "Русгидро", первый заместитель генерального директора компании Борис Богуш.
"У нас принято решение о строительстве трех малых ГЭС на территории Северного Кавказа. Это Верхнебалкарская ГЭС в Кабардино-Балкарии, это малая ГЭС Усть-Джегутинская, которая находится на территории Карачаево-Черкесии, и это строительство малой ГЭС Барсучковская в Ставропольском крае", - сказал он.
Богуш добавил, что в Северной Осетии "Русгидро" сейчас ведет строительство Зарамагской ГЭС, также рассматривается проект строительства Красногорской ГЭС, решение по которой будет принято на уровне Минэнерго в следующем году.
Зеленчукская ГЭС-ГАЭС запущена в пятницу в Карачаево-Черкесии. Установленная мощность станции составляет в турбинном режиме 140 МВт, в насосном режиме - 160 МВт. Среднемноголетняя выработка электроэнергии будет достигать 162 млн кВт.ч.