Минэнерго РФ не видит смысла пересматривать срок введения увеличения пошлины на мазут

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ не видит смысла пересматривать свою позицию и переносить сроки введения 100-процентной экспортной пошлины на мазут, сообщил журналистам заместитель министерства энергетики России Кирилл Молодцов.
"Я не вижу смысла пересматривать (сроки введения - прим. ред.) 100-процентной экспортной пошлины на мазут, если мы от этого активно отходили", - сказал он.
Ранее сообщалось, что некоторые нефтегазовые компании обратились в Минэнерго с просьбой перенести сроки увеличения пошлины. При этом министр энергетики Александр Новак говорил, что готов рассмотреть эти предложения.