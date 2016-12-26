Минэнерго: потребность России в бензине будет удовлетворена в этом и в следующем году

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские НПЗ закроют внутреннюю потребность в бензине в этом и в следующем году, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"При текущем объеме производства бензина в 38-39,8 млн тонн мы внутреннюю потребность рынка закроем", - сказал он.

По словам замминистра, в начале 2017 года цены на бензин вырастут, но в дальнейшем их рост замедлится, а по итогам года не превысит уровень инфляции.

Что касается ситуации в московском регионе, где в первой половине 2017 года на ремонт останавливается Московский НПЗ, то Минэнерго рекомендовало "Газпром нефти" приобрести недостающие объемы бензина и дизеля на соседних НПЗ "Роснефти", "Лукойла" или в Белоруссии, а также с НПЗ "Газпром нефти" в Омске.

"Газпром нефти" мы дали рекомендацию: хотите - возьмите на ЯНОСе ("Славнефть-ЯНОС" - прим. ред.), хотите - возьмите у белорусов или у себя в Омске. Необходимости ручного режима не вижу. Все разговоры о возможной динамике роста цены - это провокация, попытка дернуть рынок, а не тенденция. Отрасль консолидированная, мы слышим друг друга, понимание есть", - подчеркнул замминистра.