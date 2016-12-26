Отклонение от графика сдачи нефти в Западной Сибири из-за морозов составляет 1-3%

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" отмечает отклонения от плана в сдаче нефти из-за аномальных морозов в Западной Сибири, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"По сдаче нефти в систему - из-за аномальных морозов на ряде месторождений Западной Сибири нестабильно работают установки по подготовке нефти (отделение воды) для сдачи в систему "Транснефти". Отклонение от запланированных объемов составляет от 1 до 3%", - сказал он.
Демин также сообщил, что в порту Приморска в последние дни регулярно объявляется штормовое предупреждение по ветру.
"Однако отгрузка идет по фактической погоде, от графика отклонения нет. В Новороссийске работы в течение дня войдут в график, но погода остается нестабильной. Завтра возможен шторм. В Козьмино, Махачкале и Усть-Луге погода рабочая, отгрузка идет в штатном режиме", - добавил он.