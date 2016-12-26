"Газпром нефть" в 2016 г. намерена увеличить добычу углеводородов на 7,7%

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2016 г. увеличится до 85 млн т нефтяного эквивалента, что на 7,7% превышает показатель 2015 г., сообщила компания по итогам заседания совета директоров.
"В 2016 г. объем добычи углеводородов "Газпром нефти" ожидается на уровне 85,8 млн т н.э. - это на 7,7% больше объемов добычи в предыдущем году", - сообщила компания.
"Газпром нефти" удалось увеличить добычу нефти за счет ввода в эксплуатацию двух крупнейших нефтяных месторождения на Ямале - Новопортовского и Восточно-Мессояхского. Компания запустила новую логистическую схему перевалки арктической нефти и начала круглогодичную отгрузку нефти через морской нефтеналивной терминал "Ворота Арктики". Объем накопленной добычи на Приразломном - единственном разрабатываемом месторождении на шельфе российской Арктики - превысил 3 млн т.
Также на рассмотрение совета директоров "Газпром нефти" была представлена программа развития компании на шельфе РФ.
"Выполненные исследования подтверждают перспективность увеличения коммерческих запасов углеводородов за счет продолжения геологоразведочных работ на шельфе российской Арктики, а также подтверждают возможность эффективной разработки месторождений на шельфе", - уточнили в компании.