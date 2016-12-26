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"Газпром нефть" ожидает сокращения объема переработки нефти в 2016 г. на 5%, до 41,3 млн т

Экономика и бизнес ТЭК
26 декабря, 12:35 UTC+3 МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Общий объем переработки нефти группы "Газпром нефть" за 2015 г. вырос 0,93% по сравнению с показателем за 2014 г. и составил 43,5 млн т
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" оценивает объем переработки нефти по итогам 2016 г. в 41,3 млн т, что на 5% меньше показателя 2015 г., следует из сообщения компании по итогам заседания совета директоров.

"Объем переработки был оптимален в условиях сложившейся конъюнктуры рынка, ожидается, что по итогам года он составит 41,3 млн т", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что общий объем переработки нефти группы "Газпром нефть" за 2015 г. вырос 0,93% по сравнению с показателем за 2014 г. и составил 43,5 млн т.

Кроме того, в сообщении компании указывается, что "Газпром нефть" в 2016 г. увеличит объемы продаж битумной продукции и смазочных материалов, увеличит объемы реализации моторных топлив через мелкооптовые и розничные каналы сбыта.

Министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что российские нефтяные компании по итогам 2016 г. сократят переработку нефти на своих нефтеперерабатывающих заводах до 277 млн т, что на 2% меньше показателя прошлого года. Это связано с увеличением глубины переработки из-за модернизации заводов, сокращением производства мазута за счет роста выпуска бензина.

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