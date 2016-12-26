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"Газпром нефть" планирует в 2017 г. увеличить инвестпрограмму на 11,6%, до 404,1 млрд руб.

Экономика и бизнес ТЭК
26 декабря, 12:21 UTC+3 МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
На 2016-2018 гг. приходится пик инвестиций в Новопортовское и Мессояхскую группу месторождений, строительство производственных комплексов на российских НПЗ и NIS в Сербии
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© ПАО "Газпром нефть"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует в 2017 г. увеличить инвестиционную программу на 11,6%, до 404,1 млрд руб, следует из сообщения компании по итогам заседания совета директоров.

"Инвестиционная программа "Газпром нефти" на следующий год предусматривает освоение инвестиций в объеме 404,1 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что инвестиционная программа группы компаний "Газпром нефть" в 2016 г. предусматривает освоение 362 млрд руб., что превышало уровень 2015 г. - 334 млрд руб.

В компании отметили, что на 2016-2018 гг. приходится пик инвестиций в развитие крупных проектов в добыче и переработке: расширение инфраструктуры Новопортовского и Мессояхской группы месторождений, строительство производственных комплексов на российских НПЗ и перерабатывающем активе компании NIS в Сербии.

Кроме того, в сообщении говорится, что совет директоров "Газпром нефти" принял к сведению информацию о плане мероприятий по утилизации попутного нефтяного газа до 2020 г.

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