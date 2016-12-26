Добыча нефти РФ в ноябре выросла на 3,2%, до 11,21 млн баррелей в сутки

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские нефтегазовые компании в ноябре 2016 года достигли уровня добычи в 11,21 млн баррелей в сутки, что на 3,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится со ссылкой на данные Минэнерго и Росстата мониторинге Министерства экономического развития о текущей ситуации в экономике РФ в январе-ноябре 2016 года .
"Ноябрь стал очередным месяцем обновления постсоветского рекорда ежесуточной добычи нефти. Согласно данным Минэнерго, в минувшем месяце добывалось 11.21 млн баррелей в сутки. Всего темпы прироста добычи в ноябре, согласно данным Росстата, составили в годовом выражении 3.2%, а по 11 месяцам - 2.5%", - отмечается в документе.
Наибольший прирост к предыдущему месяцу продемонстрировали "Сургутнефтегаз", "Татнефть" и "Башнефть".
Экспорт нефти в январе-ноябре 2016 г. вырос на 5,1% к уровню соответствующего периода 2015 г. и составил 233,7 млн тонн, в том числе в страны дальнего зарубежья поставлено 216,2 млн тонн (рост на 7,3%).