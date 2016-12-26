Акционеры "Удмуртнефти" утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев в размере 4,97 млрд руб.

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Удмуртнефти" утвердили на общем собрании выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2016 г. общим объемом 4,97 млрд руб., следует из материалов компании.
Дивиденды выплачиваются из расчета 1 тыс. 395 руб. на акцию. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закроется 11 января 2017 г.
По итогам 2015 г. финальные дивиденды "Удмуртнефти" составили 5,6 млрд руб. из расчета 1,59 тыс. руб. на акцию, это на 34% выше уровня финальных выплат за 2014 г.
"Удмуртнефть" владеет 60 лицензиями на право пользования недрами на лицензионных участках, расположенных на территории Удмуртии. С 2006 г. предприятие работает под управлением ПАО "НК "Роснефть" и китайской нефтехимической корпорации Sinopec.