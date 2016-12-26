Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Акционеры "Удмуртнефти" утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев в размере 4,97 млрд руб.

Экономика и бизнес ТЭК
26 декабря, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Дивиденды выплачиваются из расчета 1 тыс. 395 руб. на акцию
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Удмуртнефти" утвердили на общем собрании выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2016 г. общим объемом 4,97 млрд руб., следует из материалов компании.

Дивиденды выплачиваются из расчета 1 тыс. 395 руб. на акцию. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закроется 11 января 2017 г.

По итогам 2015 г. финальные дивиденды "Удмуртнефти" составили 5,6 млрд руб. из расчета 1,59 тыс. руб. на акцию, это на 34% выше уровня финальных выплат за 2014 г.

"Удмуртнефть" владеет 60 лицензиями на право пользования недрами на лицензионных участках, расположенных на территории Удмуртии. С 2006 г. предприятие работает под управлением ПАО "НК "Роснефть" и китайской нефтехимической корпорации Sinopec.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154
3
Водолазы обнаружили пятиметровый фрагмент Ту-154
4
Европейский спутник зафиксировал место падения Ту-154 с точностью до 10 метров
5
Флаг ЕС сняли с резиденции президента Молдавии
6
Источник: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня