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"Татнефть" прекратила владение 24,99% акций "Нижнекамснефтехима"

Экономика и бизнес ТЭК
26 декабря, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Ранее "Татнефть" заключила договор о продаже своего пакета акций в "Нижнекамскнефтехиме" за 32 млрд рублей
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Татнефть" завершила сделку по продаже 24,99% акций "Нижнекамснефтехима" ОАО "ТАИФ", следует из сообщения компании.

По состоянию на 26 декабря компания прекратила владение этим пакетом. Общее количество акций, находившихся до прекращения владения, составляло 402,8 млн штук.

Как сообщалось ранее, "Татнефть" заключила договор о продаже своего пакета акций в "Нижнекамскнефтехиме" за 32 млрд рублей. ТАИФ до завершения сделки принадлежало 52,45%.

"Нижнекамскнефтехим" - крупнейшая нефтехимическая компания по производству синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в группу компаний "ТАИФ". Основные производственные мощности расположены в Нижнекамске. В ассортименте выпускаемой продукции более 120 видов. Продукция общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%.

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