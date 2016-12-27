Власти Сахалина в 2017 году направят на газификацию 250 млн рублей

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Правительство Сахалинской области в 2017 году направит на мероприятия по газификации более 250 млн рублей, в 2016 году на эти цели было затрачено 688,8 млн. рублей, сообщили ТАСС в региональном агентстве газификации.
"В 2017 году на мероприятия по газификации предусмотрено финансирование в размере 251,873 млн. руб. В 2016 году на эти цели было выделено - 679,801 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 7,011 млн рублей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на эти средства в текущем году мероприятия по газификации населенных пунктов проводились в четырех районах области - Южно-Сахалинске, Анивском, Ногликском и Тымовском. Всего в 2016 году к газоснабжению на основе сетевого газа подключены 2259 домовладений, 27 предприятий малого и среднего бизнеса, построено 86 км внутрипоселковых газопроводов.
В 2017 году планируется выполнить строительство сетей газоснабжения в пригороде Южно-Сахалинска. АО "Сахалинская нефтяная компания" за счет средств областного бюджета продолжит работы по оптимизации магистральных сетей газоснабжения Анивского района.