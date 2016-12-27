"Транснефть" приостановила отгрузку нефти в порту Козьмино из-за шторма

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" приостановила отгрузку нефти в порту Козьмино на Дальнем Востоке из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"В Козьмино вчера в 17.12 мск из-за усиления ветра объявлено штормовое предупреждение. Отгрузка прекращена. Ослабление ветра ожидается сегодня во второй половине дня", - сказал он.
Демин также сообщил, что в Новороссийске погода рабочая, отставание от графика - одна позиция. По его словам, в остальных портах работа по плану.
"Сдача нефти в Западной Сибири входит в текущий график. Установки компаний по подготовке нефти для сдачи в систему вышли на рабочий уровень. Проблемы работы при аномально низких температурах преодолены", - добавил официальный представитель "Транснефти".