"Транснефть" приостановила отгрузку нефти в порту Козьмино из-за шторма

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" приостановила отгрузку нефти в порту Козьмино на Дальнем Востоке из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Козьмино вчера в 17.12 мск из-за усиления ветра объявлено штормовое предупреждение. Отгрузка прекращена. Ослабление ветра ожидается сегодня во второй половине дня", - сказал он.

Демин также сообщил, что в Новороссийске погода рабочая, отставание от графика - одна позиция. По его словам, в остальных портах работа по плану.

"Сдача нефти в Западной Сибири входит в текущий график. Установки компаний по подготовке нефти для сдачи в систему вышли на рабочий уровень. Проблемы работы при аномально низких температурах преодолены", - добавил официальный представитель "Транснефти".