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Назначен новый главный бухгалтер "Татнефти"

Экономика и бизнес ТЭК
27 декабря, 11:21 UTC+3
Ранее он занимал такую же должность в управлении по реализации нефти и нефтепродуктов нефтяной компании
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Главным бухгалтером "Татнефти" назначен Олег Матвеев, ранее занимавший такую должность в управлении по реализации нефти и нефтепродуктов в компании, говорится в сообщении НК.

Матвеев родился в 1972 году, в 1993 году окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности "Бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности". В структуре "Татнефти" работает с 1998 года.

До него позицию главного бухгалтера в компании занимал Искандер Гарифуллин, полномочия которого совет директоров компании прекратил в феврале этого года. Гарифуллин занимал эту должность с 1997 года.

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