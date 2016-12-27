Назначен новый главный бухгалтер "Татнефти"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Главным бухгалтером "Татнефти" назначен Олег Матвеев, ранее занимавший такую должность в управлении по реализации нефти и нефтепродуктов в компании, говорится в сообщении НК.

Матвеев родился в 1972 году, в 1993 году окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности "Бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности". В структуре "Татнефти" работает с 1998 года.

До него позицию главного бухгалтера в компании занимал Искандер Гарифуллин, полномочия которого совет директоров компании прекратил в феврале этого года. Гарифуллин занимал эту должность с 1997 года.