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"Ленэнерго" ввело первую подземную подстанцию в центре Петербурга

Экономика и бизнес ТЭК
27 декабря, 12:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, декабря. /ТАСС
Такие решения широко применяются в электроэнергетике крупных европейских городов, например, в Праге
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. ПАО "Ленэнерго" во вторник ввело в эксплуатацию первую подземную трансформаторную подстанцию в центре Петербурга, которая позволит решить проблему размещения новых источников энергии при плотной исторической застройке.

"Для нас это первый такой опыт. Весь проект занял не более трех месяцев", - сказал на открытии и.о. генерального директора компании Роман Бердников.

Это первая трансформаторная подстанция такого типа в центре Санкт-Петербурга. По словам Бердникова, от нее могут быть запитаны два ближайших квартала. Он отметил, что уже в феврале будет реализован следующий подобный проект. И если в этой подстанции использовалось чешское и российское оборудование, то в следующей планируется использовать только отечественное.

По данным пресс-службы ПАО "Ленэнерго", такие подстанции позволят в условиях постоянно растущей нагрузки на сеть решить проблему с нехваткой мест для размещения новых энергоисточников в историческом центре Петербурга. Кроме того, они не нарушат общий архитектурный ансамбль территорий. Такие решения широко применяются в электроэнергетике крупных европейских городов, например, в Праге.

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