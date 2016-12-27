Cолнечная станция "Абаканская" в Хакасии за год выработала 6,5 млн кВт.ч электроэнергии

В России образовался новый ВИЧОбщество 27 декабря, 15:36
Монтаж кольца кровли завершен на нижегородском стадионе ЧМ-2018Спорт 27 декабря, 15:34
Путин назначил Кириенко главой набсовета РосатомаЭкономика и бизнес 27 декабря, 15:23
СМИ: часть состояния Джорджа Майкла достанется его крестным детямКультура 27 декабря, 15:21
Путь Федора Смолова к признанию лучшим футболистом РоссииСпорт 27 декабря, 15:18
Серб Джокович может не сыграть в матче Кубка Дэвиса со сборной РоссииСпорт 27 декабря, 15:14
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравленииПроисшествия 27 декабря, 15:12
ФАС получила жалобу на Visa и MasterCard из-за высокой стоимости эквайрингаЭкономика и бизнес 27 декабря, 15:05
Систему ГЛОНАСС в 2017 году пополнят от двух до шести спутниковКосмос 27 декабря, 15:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Солнечная электростанция (СЭС) "Абаканская" в Хакасии, которая является самой мощной в Центральной Сибири, в 2016 году выработала 6,5 млн кВт.ч электроэнергии. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по энергетике Виктор Зубарев.
"В 2016 году было выработано 6,5 млн кВт.ч электроэнергии. Сегодня в Хакасии идет накопление уникального опыта эксплуатации объекта альтернативной энергетики. Такой опыт очень интересен и для соседних регионов, в частности, Красноярского края. Альтернативная энергетика позволяет существенно снизить экологическую нагрузку, что очень важно для ряда территорий Сибири", - сказал он.
Кроме того, по его словам, в проекте развиваются и программы импортозамещения - при создании электростанции использовались комплектующие, выпущенные на российских предприятиях, в том числе в Дивногорске Красноярского края.
Абаканская СЭС, которая была запущена в 2015 году, является самой мощной (5 МВт) действующей солнечной станцией в Центральной Сибири. Проект строительства электростанции осуществлен компанией "Евросибэнерго". Объем инвестиций составил более 600 млн рублей.