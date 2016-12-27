Cолнечная станция "Абаканская" в Хакасии за год выработала 6,5 млн кВт.ч электроэнергии

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Солнечная электростанция (СЭС) "Абаканская" в Хакасии, которая является самой мощной в Центральной Сибири, в 2016 году выработала 6,5 млн кВт.ч электроэнергии. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по энергетике Виктор Зубарев.

"В 2016 году было выработано 6,5 млн кВт.ч электроэнергии. Сегодня в Хакасии идет накопление уникального опыта эксплуатации объекта альтернативной энергетики. Такой опыт очень интересен и для соседних регионов, в частности, Красноярского края. Альтернативная энергетика позволяет существенно снизить экологическую нагрузку, что очень важно для ряда территорий Сибири", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в проекте развиваются и программы импортозамещения - при создании электростанции использовались комплектующие, выпущенные на российских предприятиях, в том числе в Дивногорске Красноярского края.

Абаканская СЭС, которая была запущена в 2015 году, является самой мощной (5 МВт) действующей солнечной станцией в Центральной Сибири. Проект строительства электростанции осуществлен компанией "Евросибэнерго". Объем инвестиций составил более 600 млн рублей.