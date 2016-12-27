Проекты "Газпрома" и "Сибура" на Дальнем Востоке могут получить 10-летние налоговые льготы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минвостокразвития совместно с Минфином работает над внесением поправок в налоговое законодательство, которые позволят получить крупным проектам, реализуемым на Дальнем Востоке, льготы в течение 10 лет. В частности, это могут быть проекты "Газпрома" и "Сибура", которые планируются к реализации в ТОР "Свободненская" Амурской области, сообщил журналистам глава Минвостокразвития Александр Галушка.

"Готовим налоговые льготы для них - для капиталоемких проектов, которые как раз и планируются к реализации в ТОР "Газпромом" и "Сибуром", продолжительность налоговых льгот будет не 5 лет (как сейчас общее правило в ТОРах), а это будет дольше. Это будет дольше, минимум 10", - сказал Галушка.

"Смысл в том, что в этих проектах период капексов (CAPEX - капитальные расходы - ТАСС) длинный, и получается, что инвестор зашел в ТОР и 5 лет строит, и через 5 лет все льготы кончились. Понимая эту специфику и поддерживая этот проект в том числе, мы вместе с Минфином готовим поправки в налоговое законодательство", - добавил он.

Галушка отметил, что подобными льготами, в случае их принятия, смогут воспользоваться не только "Газпром" и "Сибур", но и другие крупные проекты. "Свободненскую" планируется создать в 2017 году, отметил глава министерства.