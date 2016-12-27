Ростех завершил проект по замене устаревших линий освещения в Улан-Удэ

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" завершила проект по замене устаревших линий освещения в Улан-Удэ на энергосберегающее светотехническое оборудование. Стоимость проекта составила 81,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Госкорпорация "Ростех" выполнила комплексную программу по замене устаревших линий освещения города Улан-Удэ на современное энергосберегающее светотехническое оборудование. Работы проводились в рамках энергосервисного контракта по модернизации системы наружного освещения стоимостью 81,2 млн рублей. Уникальность этого контракта заключается в том, что город не потратил средства из бюджета на реализацию программы", - отметили в Ростехе.
Работы проводил дочерний холдинг Ростеха - "Швабе". По условиям контракта с администрацией города, "Швабе" установил в столице Бурятии свыше 10 тыс. уличных светильников и более 170 современных щитов автоматической системы управления освещением. Заказчик при этом платит не за установку оборудования, а только за его обслуживание. Городские власти оплачивают работы поэтапно за счет средств, полученных от экономии энергетических ресурсов: от 1,1 до 1,8 млн рублей ежемесячно в зависимости от уровня потребления электроэнергии.
"Эта модель легко поддается масштабированию. Это важно в первую очередь для небольших городов, в которых из-за низкой плотности населения расходы на электроэнергию выше, чем в крупных городах или федеральных центрах. Подобная модель экономит бюджетные средства и, как следствие, позволяет перераспределить их на другие нужды города", - приводит пресс-служба слова генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.
Благодаря замене свыше 50% устаревших светильников в Улан-Удэ удалось сократить количество потребляемой электроэнергии на 40% и существенно снизить эксплуатационные расходы, отметили в пресс-службе. По данным компании, сейчас обсуждается вопрос дальнейшей замены осветительных приборов в городе на энергоемкие. В госкорпорации отметили, что текущий проект был пилотным.