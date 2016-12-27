СМИ: Иран может начать экспорт газа в Европу через территорию Армении

ЕРЕВАН, 27 декабря. /ТАСС/. Иран может начать экспортировать природный газ в Европу по маршруту через территорию Армении, Грузии и далее через Черное море, сообщает Xinhua со ссылкой на заявление главы торгово-промышленной палаты Ирана Голам-Хоссейна Шафи, сделанное на бизнес-форуме "Армения-Иран" в субботу.

Он также предположил, что будут расти объемы экспорта армянских товаров в страны Юго-Восточной Азии через иранские порты в Персидском заливе.