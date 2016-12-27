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"Оборонэнергосбыт" с 1 января 2017 г. лишится статуса гарантирующего поставщика

Экономика и бизнес ТЭК
27 декабря, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Приказ был подписан 23 декабря
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак подписал приказ о признании "Оборонэнергосбыта" утратившим статус гарантирующего поставщика, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Приказ был подписан 23 декабря. Согласно тексту документа, компания лишается статуса гарантирующего поставщика с 1 января 2017 г.

Ранее замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко сообщал журналистам о намерении компании отказаться от вышеупомянутого статуса. На сайте единого федерального реестра деятельности юридических лиц 2 декабря было размещено сообщение "Оборонэнергосбыта" о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

При этом Кравченко отмечал, что Минэнерго РФ не планирует проводить конкурсы на выбор гарантирующих поставщиков во всех регионах присутствия "Оборонэнергосбыта", а будет настаивать на том, чтобы точки поставки компании вернулись обратно к гарантирующим поставщикам, владеющим ими ранее.

Пресс-служба Минэнерго в декабре сообщала, что общий долг Минобороны на оптовом рынке электроэнергии составляет 1 млрд руб., перед гарантирующими поставщиками на розничном рынке электроэнергии - 4,5 млрд руб., долг Минобороны перед "Россетями" составляет 5 млрд руб., перед "Оборонэнерго" - 2,2 млрд руб.

Представитель "Россетей" ранее сообщал ТАСС, что объем совокупной задолженности сбытовых предприятий перед компанией по состоянию на 1 августа 2016 г. составил 138 млрд руб., объем просроченной задолженности - 87 млрд руб.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что подконтрольное Минобороны РФ "Оборонэнерго" может передать "Россетям" свои сетевые активы в счет долгов "Оборонэнергосбыта".

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