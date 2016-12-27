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Польше удалось приостановить выполнение решения Еврокомиссии по OPAL, утверждает PGNiG

Экономика и бизнес ТЭК
27 декабря, 16:54 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Европейский суд принял запрос PGNiG, настаивающей на том, чтобы выполнение решения Еврокомиссии по OPAL было приостановлено
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ВАРШАВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Европейский суд принял иск крупнейшей польской энергетической компании PGNiG, которая в начале месяца посредством своей дочерней фирмы PST, действующей на немецком рынке, оспорила в Европейском суде решение Еврокомиссии, одобрившей исключение 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, таким образом дав возможность "Газпрому" увеличить прокачку газа в Европу. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава польской компании Петр Возняк.

По его словам, Европейский суд принял запрос PGNiG, настаивающей на том, чтобы выполнение решения Еврокомиссии по OPAL было приостановлено. "Мы остановили довольно неудачное, а для нас вредное решение до момента его рассмотрения Европейским судом", - сказал Возняк.

Свой иск польская компания подала 4 декабря. "Мы считаем, что решение ЕК ударяет по нашим интересам и нарушает действующие в ЕС нормы в сфере конкуренции, защиты интересов третьих сторон, нормы пропорциональности, а также положения Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной", - отметил тогда Возняк. По его словам, польская сторона недовольна, что решение ЕК до сих пор не опубликовано. "Мы не можем его оценить", - указал Возняк, подчеркнув, что от Еврокомиссии было получено пояснение, что "решение не готово к публикации, так как нужно исключить торговые данные".

Согласно опубликованному позднее пресс-релизу PGNiG, в состав жалобы включены 14 обвинений против Еврокомиссии, в том числе в нарушении договора о Европейском Союзе, а также директив Европарламента относительно правил внутреннего рынка природного газа.

Аналогичную жалобу спустя несколько дней в Европейский суд подало и польское правительство.

OPAL

Еврокомиссия 28 октября одобрила исключение 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, таким образом, дав возможность "Газпрому" увеличить прокачку газа в Европу. Ранее "Газпром" имел право лишь на 50% его мощностей. Это ограничение было наложено Еврокомиссией в 2009 году. Решение даст возможность российскому концерну приобретать квоты еще на 40% мощностей.

Газопровод OPAL мощностью 36 млрд куб. метров дает выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. Он находится в Германии и объединяет российский "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Строительство газопровода было завершено в 2011 году. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией.

Позиция РФ

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что иск Польши по доступу "Газпрома" к газопроводу Opal не будет иметь последствий.

"Это выпад против "Северного потока - 2", России. Последствий не будет никаких. Потому что, во-первых, они опоздали с подачей этого иска, а срок для оспаривания прошел, - сказал Чижов. - Во-вторых, думаю, что политизированность этого шага очевидна не только суду ЕС, но и каждому непредвзятому наблюдателю".

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