Маттиас Варниг из Nord Stream станет независимым директором в совете директоров "Роснефти"

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении управляющего директора Nord Stream AG Маттиаса Варнига независимым директоров в совете директоров "Роснефти". Документ от 23 декабря опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
"Согласиться с предложением МЭР РФ, согласованным с Минэнерго, об осуществлении членом совета директоров ПАО "Роснефть" Варнигом М., избранным на годовом общем собрании акционером по итогам 2015 года, деятельности в качестве независимого директора в совете директоров акционерного общества", - говорится в документе.
В настоящее время Маттиас Варниг имеет статус профессионального поверенного государства.