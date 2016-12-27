Литва надеется на финансовую помощь ЕК в выкупе базового судна СПГ-терминала

Алиханов: ход строительства стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 опасений не вызываетСеверо-Запад 27 декабря, 18:49
Агент: Луису Адриано нравится, как Каррера работает в "Спартаке"Спорт 27 декабря, 18:19
Бюджет ФК "Крылья Советов" на 2017 год составит 500 млн рублейСпорт 27 декабря, 18:16
"Анжи" объявил о необходимости продажи ведущих игроков в связи с финансовыми проблемамиСпорт 27 декабря, 17:52
Тренер "Атлетико" Симеоне продолжит работу с командой до окончания контрактаСпорт 27 декабря, 17:40
Источник: водолазы нашли часть второго двигателя и хвостовое оперение Ту-154Происшествия 27 декабря, 17:28
Роскосмос продлил работу комиссии по расследованию аварии "Прогресса" до 30 декабряКосмос 27 декабря, 17:27
Расшифровка "черного ящика" разбившегося Ту-154 начнется во вторникПроисшествия 27 декабря, 17:24
Колобков вручил благодарности Путина представителям хоккейного сообщества РФСпорт 27 декабря, 17:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВИЛЬНЮС, 27 декабря. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Литва рассчитывает на то, что Еврокомиссия финансово поддержит процесс выкупа у норвежской компании базового судна терминала сжиженного природного газа (СПГ-терминал) в Клайпеде, но в данном начинании должны участвовать Латвия и Эстония. Такую позицию своей страны озвучил во вторник Жигимантас Вайчюнас, министр энергетики в приступившем в середине декабря к работе правительстве балтийской республики.
"Мы могли бы надеяться на европейскую помощь, если бы это был региональный терминал не только де-факто, но и де-юре", - сказал он.
СПГ-терминал в Клайпедском порту введен Литвой в строй в декабре 2014 года. Для небольшой страны, как предупреждали эксперты и как подтвердилось в ходе эксплуатации, он слишком велик. Литва предлагает соседям закупать здесь газ и считает это доказательством того, что СПГ-терминал фактически является региональным.
Он обошелся Литве в 101 млн евро. Еще по 61,446 млн евро Вильнюс ежегодно в течение 10 лет должен платить норвежской компании Hoeg LNG за аренду специально построенного ею в Южной Корее базового судна. Затем у Литвы появляется право его выкупа.
По словам Вайчюнаса, тогда можно будет говорить о концептуально новом проекте. "До 2024 года продолжается аренда, а финансовая помощь при аренде не предусмотрена", - уточнил он. В качестве регионального объект сможет претендовать на получение европейских денег. "Многое зависит от того, как перспективы терминала будут оценивать Латвия и Эстония", - заявил министр.