Австралийская компания Tigers Realm Coal начала добычу угля на Чукотке

АНАДЫРЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Резидент ТОР "Беринговский" компания "Берингопромуголь" (дочернее предприятие австралийской Tigers Realm Coal) начала добычу угля в Чукотском автономном округе. Работы ведутся на месторождении "Фандюшкинское поле", сообщил губернатор региона Роман Копин.

"Компания Tigers развивается достаточно быстрыми темпами, начиная четыре года назад с первоначальной геологоразведки. Вместе с тем, в рамках проекта нужно еще многое сделать: обеспечить круглогодичную транспортную связь месторождения с морским портом, нарастить объемы добычи, наладить экспорт. Многие вопросы будут решаться совместно с правительством Чукотки, и, несомненно, мы окажем посильную поддержку этому проекту", - приводит слова Копина его пресс-служба.

Компания продолжит добычу угля до мая 2017 года. После этого работы будут приостановлены ориентировочно на два месяца. Это вызвано необходимостью строительства всесезонной дороги к "Фандюшкинскому полю".

"Предприятие планирует продолжить добычу угля до начала мая 2017 года, после чего в течение двух месяцев от месторождения к морскому порту будет построена всесезонная дорога. В августе "Берингпромуголь" возобновит разработку уже на уровне 600 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.

Предприятие приступило к подготовительным работам для добычи угля в начале августа 2016 года. Для этого были привлечены инвестиционные средства на сумму 23,3 млн австралийских долларов. За 4,5 месяца завершено строительство зимней дороги протяженностью около 40 км, возведены офисные сооружения, профильные мастерские, доставлена и смонтирована аналитическая лаборатория. Дополнительное оборудование для добычи и транспортировки угля было закуплено и доставлено на площадку, ключевой персонал привлечен из местного населения и других регионов Дальнего Востока России.