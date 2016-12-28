Топ-менеджер "Газпром нефти" Карпов возглавил "Славнефть-ЯНОС"

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Акционеры ОАО "Славнефть-ЯНОС" (Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод) на внеочередном собрании избрали генеральным директором компании Николая Карпова, ранее возглавлявшего департамент совершенствования операционной деятельности НПЗ Дирекции нефтепереработки ПАО "Газпром нефть". Как сообщается в пресс-релизе "Славнефть-ЯНОС", на посту генерального директора Карпов сменил Александра Никитина, полномочия которого по решению акционеров прекращены.
До прихода в "Газпром нефть" Карпов с 1999 по 2014 г. работал в "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", где занимал различные должности, закончив карьеру там на позиции первого заместителя генерального директора - главного инженера.
"Славнефть-ЯНОС" - производитель нефтепродуктов и продуктов органического синтеза в структуре НГК "Славнефть". Мощность переработки - 15,2 млн тонн нефти в год. "Славнефть" является совместным предприятием "Газпром нефти" и "Роснефти" (через ТНК-ВР).