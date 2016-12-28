Вице-президент "Лукойла" Анатолий Москаленко купил акции компании на 15,4 млн руб.

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вице-президент по управлению персоналом и безопасности "Лукойла" Анатолий Москаленко увеличил долю в компании до 0,0169% с 0,0164%, говорится в материалах НК.
Общая сумма сделки составила 15 млн 403,9 тыс. руб. В частности, Москаленко приобрел на Московской бирже и на внебиржевом рынке 20-21 декабря 4524 акции.
Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (22,7%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).