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Вице-президент "Лукойла" Анатолий Москаленко купил акции компании на 15,4 млн руб.

Экономика и бизнес ТЭК
28 декабря, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов и Леонид Федун
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вице-президент по управлению персоналом и безопасности "Лукойла" Анатолий Москаленко увеличил долю в компании до 0,0169% с 0,0164%, говорится в материалах НК.

Общая сумма сделки составила 15 млн 403,9 тыс. руб. В частности, Москаленко приобрел на Московской бирже и на внебиржевом рынке 20-21 декабря 4524 акции.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (22,7%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).

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