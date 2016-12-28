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"Транснефть" возобновила отгрузку нефти в порту Козьмино

Экономика и бизнес ТЭК
28 декабря, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Отгрузка в Новороссийске вошла в график. Опаздывающих танкеров нет
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" возобновила прерванную ранее из-за шторма отгрузку нефти в порту Козьмино на Дальнем Востоке, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Козьмино утром (по местному времени) начата отгрузка нефти. При этом погода остается неустойчивой из-за порывистого ветра", - сказал он.

Демин также сообщил, что аналогичная ситуация в портах Балтики и Черного моря, однако работы нигде не прерывались.

"Отгрузка в Новороссийске вошла в график. Опаздывающих танкеров нет", - добавил официальный представитель "Транснефти".

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