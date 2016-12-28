"Транснефть" возобновила отгрузку нефти в порту Козьмино

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" возобновила прерванную ранее из-за шторма отгрузку нефти в порту Козьмино на Дальнем Востоке, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"В Козьмино утром (по местному времени) начата отгрузка нефти. При этом погода остается неустойчивой из-за порывистого ветра", - сказал он.
Демин также сообщил, что аналогичная ситуация в портах Балтики и Черного моря, однако работы нигде не прерывались.
"Отгрузка в Новороссийске вошла в график. Опаздывающих танкеров нет", - добавил официальный представитель "Транснефти".