"Транснефть" возобновила отгрузку нефти в порту Козьмино

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" возобновила прерванную ранее из-за шторма отгрузку нефти в порту Козьмино на Дальнем Востоке, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Козьмино утром (по местному времени) начата отгрузка нефти. При этом погода остается неустойчивой из-за порывистого ветра", - сказал он.

Демин также сообщил, что аналогичная ситуация в портах Балтики и Черного моря, однако работы нигде не прерывались.

"Отгрузка в Новороссийске вошла в график. Опаздывающих танкеров нет", - добавил официальный представитель "Транснефти".