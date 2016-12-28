Участников ОРЭМ обяжут предоставлять финансовые гарантии за неплатежи

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет "Совета рынка" принял изменения в договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), предполагающий предоставление финансовых гарантий участниками неценовых зон за нарушение платежной дисциплины, сообщает пресс-служба "Совета рынка".

При этом размер финансовых гарантий для участников неценовых зон оптового рынка будет рассчитываться исходя из балансовых объемов и индикативных цен.

Как отмечается, мониторинг исполнения обязательств участниками ОРЭМ в неценовых зонах стартует 1 января 2017 г., проведение договорной кампании намечено на февраль 2017 г. Предоставление финансовых гарантий предполагается производить начиная с марта 2017 г. в отношении обязательств на апрель.

Ранее председатель правления "Совета рынка" Максим Бастров сообщал журналистам, что по состоянию на конец ноября - начало декабря текущего года объем задолженности на оптовом рынке электроэнергии составил 60 млрд руб., большая часть из которых - долги предприятий Северного Кавказа. При этом, по словам Быстрова, уровень оплаты на оптовом рынке в целом по стране, за исключением этого региона, составляет 99,5%.

Кроме того Быстров отмечал, что уровень оплаты на рознице по итогам 10 месяцев текущего года незначительно увеличился и составил 96,7 млрд руб. против 95,5 млрд руб., уровень оплаты услуг по передаче электроэнергии составил 98,5 млрд руб. против 97,6 млрд руб.