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ФСК прогнозирует чистую прибыль по итогам 2016 г. на уровне 57,9 млрд руб.

Экономика и бизнес ТЭК
28 декабря, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Показатель EBITDA по итогам 2016 г. ожидается в объеме 109,92 млрд руб.
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" по итогам 2016 г. ожидается на уровне 57,92 млрд руб., а в 2017 г. компания ожидает этот показатель в размере 26,78 млрд руб., говорится в финансовом плане к корректировкам инвестиционной программы компании на 2016-2020 годы.

Валовая прибыль компании по итогам 2016 г. прогнозируется на уровне 64,6 млрд руб., по итогам 2017 г. - 41,9 млрд руб. Показатель EBITDA по итогам 2016 г. ожидается в объеме 109,92 млрд руб., в 2017 г. - 110,5 млрд руб.

Объем дебиторской задолженности компании на конец 2016 г. должен составить 125,35 млрд руб.

"ФСК ЕЭС" является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью свыше 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером с долей 80,6% являются "Россети".

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