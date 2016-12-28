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"Росэнергоатом" подписал контракт на поставку изотопа кобальта канадской Nordion

Экономика и бизнес ТЭК
28 декабря, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Со-60 - продукт высокотехнологичной и наукоемкой технологии, который широко используется в медицине и промышленности
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" (оператор АЭС России, входит в "Росатом") подписал долгосрочный контракт на поставку изотопа кобальта-60 (Со-60) с канадской медицинской компанией Nordion до 2034 г. Об этом сообщила во вторник пресс-служба "Росэнергоатома".

Изотоп кобальта-60 - продукт высокотехнологичной и наукоемкой технологии, который широко используется в медицине и промышленности. Облучательные установки с источниками кобальта-60 используются для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов в соответствии со стандартами США и Канады.

В настоящее время кобальт-60 нарабатывается в России только на Ленинградской АЭС, которая удерживает 30% мирового рынка поставок благодаря уникальным характеристикам реакторной установки РБМК-1000.

Подписанный контракт предполагает организацию производства Со-60 на Смоленской АЭС и Курской АЭС в дополнение к имеющемуся производству на Ленинградской АЭС. Сейчас на Смоленской и Курской АЭС ведутся работы по получению разрешительной документации для производства Со-60. В 2017 г. на Смоленской АЭС на энергоблоке N1 запланирована загрузка первой партии кобальтовых поглотителей.

Ленинградская АЭС производит кобальт-60 уже более 20 лет. Прямой договор на поставку кобальта-60 Nordion с ЛАЭС заключен до 2024 г. (окончание срока эксплуатации Ленинградской АЭС), сообщил директор атомной станции Владимир Перегуда, слова которого приводятся в сообщении "Росэнергоатома".

Ленинградская АЭС (филиал концерна "Росэнергоатом") расположена в городе Сосновый Бор в 80 км западнее Санкт- Петербурга на берегу Финского залива. На станции, запущенной в 1973 г., эксплуатируются четыре блока с реакторами типа РБМК-1000. Проектный ресурс каждого энергоблока был назначен в 30 лет, но в результате широкомасштабной модернизации сроки эксплуатации в соответствии с полученными лицензиями Ростехнадзора продлены на 15 лет для каждого из четырех энергоблоков.

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