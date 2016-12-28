СМИ: Ирак подтвердил готовность сократить добычу нефти на 210 тыс. баррелей с 1 января

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби подтвердил готовность страны сократить среднесуточную добычу нефти на 210 тыс. баррелей с 1 января 2017 г. в соответствии с соглашением, достигнутым Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене. Об этом он заявил в среду кувейтскому информационному агентству Kuna.

По его словам, Багдад "привержен договоренностям между ОПЕК и крупными странами-производителями вне организации по сокращению добычи". При этом он отметил, что Ирак "стремится к стабилизации мирового рынка нефти, а также к сокращению избытка нефти, из-за чего несут убытки страны-производители".

Говоря о соглашении по добыче аль-Лаиби подчеркнул, что этот шаг "направлен на поддержание уровня цен на сырье, что уже выразилось в постепенном росте цены (за баррель нефти) с момента объявления о договоренности". По мнению аль-Лаиби, при выполнении сторонами договоренностей цена на нефть достигнет $60 за баррель.

Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК. В ноябре Ирак, по данным картеля, производил 4,56 млн баррелей нефти в сутки. В конце ноября ОПЕК приняла решение сократить совокупную добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. Ирак в этой схеме обязался снизить добычу на 210 тыс. баррелей.