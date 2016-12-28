Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Ирак подтвердил готовность сократить добычу нефти на 210 тыс. баррелей с 1 января

Экономика и бизнес ТЭК
28 декабря, 16:36 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
При выполнении сторонами договоренностей цена на нефть достигнет $60 за баррель, считает министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби подтвердил готовность страны сократить среднесуточную добычу нефти на 210 тыс. баррелей с 1 января 2017 г. в соответствии с соглашением, достигнутым Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене. Об этом он заявил в среду кувейтскому информационному агентству Kuna.

По его словам, Багдад "привержен договоренностям между ОПЕК и крупными странами-производителями вне организации по сокращению добычи". При этом он отметил, что Ирак "стремится к стабилизации мирового рынка нефти, а также к сокращению избытка нефти, из-за чего несут убытки страны-производители".

Говоря о соглашении по добыче аль-Лаиби подчеркнул, что этот шаг "направлен на поддержание уровня цен на сырье, что уже выразилось в постепенном росте цены (за баррель нефти) с момента объявления о договоренности". По мнению аль-Лаиби, при выполнении сторонами договоренностей цена на нефть достигнет $60 за баррель.

Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК. В ноябре Ирак, по данным картеля, производил 4,56 млн баррелей нефти в сутки. В конце ноября ОПЕК приняла решение сократить совокупную добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. Ирак в этой схеме обязался снизить добычу на 210 тыс. баррелей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Интересное
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: никто не может создать России таких проблем, которые она не смогла бы преодолеть
2
Песков: часть новогодних каникул Путин посвятит занятиям спортом
3
Минздрав рассказал о фантастических результатах первого российского препарата против рака
4
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
5
Прокурором Крыма стал бывший первый зампрокурора Москвы Олег Камшилов
6
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
7
Колобков сомневается в достоверности слов главы РУСАДА о допинге в России
Темы дня
Реклама