Новую подстанцию построили на Камчатке для развития горнолыжного курорта

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Компания "Камчатскэнерго" завершила строительство в Елизовском районе новой подстанции стоимостью около 200 млн рублей, которая станет опорной для развития инфраструктуры горнолыжного курорта на горе Морозная. Об этом в четверг сообщила пресс-служба "Камчатскэнерго" (входит в холдинг ПАО "РАО ЭС Востока").
"Подстанция будет способствовать развитию инфраструктуры на горе Морозная, которая должна стать первым современным горнолыжным курортом на Камчатке. Возможность подключения к сетям позволит повысить инвестиционную привлекательность площадки, что даст толчок для создания новых горнолыжных объектов - подъемников, снежных пушек, освещения и новых объектов в сфере обслуживания - гостиничных комплексов, предприятий общественного питания", - сообщила пресс-служба.
Гора Морозная находится примерно в 7 км от города Елизово. К ней подведена асфальтовая дорога. В рамках модернизации горнолыжных баз на горе Морозная в 2015 году был введен в строй первый на Камчатке канатно-кресельный подъемник. В планах - строительство велосипедных трасс и прогулочных дорожек. Ведется поиск инвесторов на строительство гостиничного комплекса. Планируется, что Морозная станет первым полноценным горнолыжным курортом на Камчатке.