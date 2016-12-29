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Совет директоров "Газпром нефти" вновь назначил Дюкова главой компании на 5 лет

Экономика и бизнес ТЭК
29 декабря, 9:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Он впервые возглавил нефтяную компанию в ноябре 2006 года
Материал из 1 страницы
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Александр Дюков, в настоящее время возглавляющий "Газпром нефть", вновь назначен главой компании сроком на пять лет с 31 декабря 2016 г. Как следует из материалов компании, такое решение принял совет директоров 28 декабря.

Дюков с 23 ноября 2006 г. был назначен и. о. президента "Газпром нефти". 30 декабря 2006 года он был избран президентом компании, а с января 2008 года стал председателем правления и генеральным директором "Газпром нефти".

В структуру "Газпром нефти" входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания ведет работу в крупнейших нефтегазоносных регионах России. Продукция компании экспортируется в более чем 50 стран мира и реализуется на всей территории РФ.

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