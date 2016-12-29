Совет директоров "Газпром нефти" вновь назначил Дюкова главой компании на 5 лет

"Щелкунчик" станет хедлайнером новогодней афиши театров МосквыКультура 29 декабря, 10:00
Более 40 авиарейсов отменили в аэропортах МосквыОбщество 29 декабря, 9:57
Совет директоров "Газпром нефти" вновь назначил Дюкова главой компании на 5 летТЭК 29 декабря, 9:48
Глава "Компании Усть-Луга" арестован до 21 января по делу о мошенничествеПроисшествия 29 декабря, 9:47
Показатель одобрения деятельности Путина достиг годового максимумаОбщество 29 декабря, 9:21
В столице открывается новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи"Москва 29 декабря, 9:13
Анна Шабарова, РМК: Мы – социально ответственная компанияНовости партнеров 29 декабря, 9:09
Московский метрополитен объявил конкурс на поставку и обслуживание 400 новых вагонов "Ока"Москва 29 декабря, 9:05
Финансовая поддержкаОбразовательные курсы 29 декабря, 9:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Александр Дюков, в настоящее время возглавляющий "Газпром нефть", вновь назначен главой компании сроком на пять лет с 31 декабря 2016 г. Как следует из материалов компании, такое решение принял совет директоров 28 декабря.
Дюков с 23 ноября 2006 г. был назначен и. о. президента "Газпром нефти". 30 декабря 2006 года он был избран президентом компании, а с января 2008 года стал председателем правления и генеральным директором "Газпром нефти".
В структуру "Газпром нефти" входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания ведет работу в крупнейших нефтегазоносных регионах России. Продукция компании экспортируется в более чем 50 стран мира и реализуется на всей территории РФ.