Совет директоров "Газпром нефти" вновь назначил Дюкова главой компании на 5 лет

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Александр Дюков, в настоящее время возглавляющий "Газпром нефть", вновь назначен главой компании сроком на пять лет с 31 декабря 2016 г. Как следует из материалов компании, такое решение принял совет директоров 28 декабря.

Дюков с 23 ноября 2006 г. был назначен и. о. президента "Газпром нефти". 30 декабря 2006 года он был избран президентом компании, а с января 2008 года стал председателем правления и генеральным директором "Газпром нефти".

В структуру "Газпром нефти" входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания ведет работу в крупнейших нефтегазоносных регионах России. Продукция компании экспортируется в более чем 50 стран мира и реализуется на всей территории РФ.