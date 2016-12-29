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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийска, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"В Новороссийске с 6 утра шторм - волны до 2 метров, ветер до 20 метров в секунду. Работы прекращены. Вечером возможно "окно" до утра следующего дня. В течение ночи предполагается вести отгрузку. Окончание шторма прогнозируют вечером 31 декабря", - сказал он.
Демин также сообщил, что в порту Козьмино сильный ветер, отгрузка идет по фактической погоде.
"В остальных портах работа по плану. Опаздывающих танкеров нет. Прием нефти в систему и поставка на заводы идут по графику", - добавил официальный представитель "Транснефти".