ФАС: "Газпром нефть" купит 15 АЗС "Феникс петролеум" в Пермском крае

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ПЕРМЬ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала покупку "Газпром нефтью" 15-ти автозаправочных станций "Феникс петролеум" в Пермском крае. Ранее эти АЗС хотела приобрести компания "Башнефть", однако сделка не состоялась, сообщила пресс-служба УФАС по Пермскому краю в четверг.
"ФАС России удовлетворило ходатайство "Газпром нефть" о получении в собственность 15 АЗС группы лиц "Феникс петролеум". Все объекты находятся на территории Пермского края, - говорится в сообщении. - После приобретения "Газпром нефть" получит чуть меньше 5% от общего количества АЗС в регионе".
В ведомстве отметили, что приобретение станций компанией благоприятно скажется на развитии конкуренции, поскольку данная организация способно проводить самостоятельную ценовую политику.
В ноябре компания "Башнефть" направляла заявку в пермское УФАС на покупку этих заправок. Антимонопольным ведомством ходатайство было одобрено, однако сделка так и не состоялась.