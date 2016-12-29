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Газ по магистральному газопроводу из Кубани в Крым начнет поступать в ближайшие дни

Экономика и бизнес ТЭК
29 декабря, 13:49 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
Газопровод "Краснодарский край - Крым" позволит обеспечить поставки на полуостров до 4 млрд кубометров газа в год
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. На магистральном газопроводе "Краснодарский край - Крым" завершаются пусконаладочные работы и в ближайшие дни газ начнет поступать на полуостров. Об этом сообщила журналистам министр топлива и энергетики республики Светлана Бородулина.

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"Завершаются пусконаладочные работы. Есть определенные замечания у Ростехнадзора, которые устраняются. В ближайшие дни газ начнет поступать в Крым, газопровод будет работать в штатном режиме", - сказала Бородулина.

Газопровод "Краснодарский край - Крым" позволит обеспечить поставки на полуостров до 4 млрд кубометров газа в год, что позволит в полном объеме обеспечить потребности полуострова в голубом топливе. На газе будут также работать строящиеся электростанции в Симферопольском районе и в Севастополе.

Президент России Владимир Путин 27 декабря дал старт подаче газа в Крым из материковой России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.

Общая протяженность газопровода составляет 358,7 км включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 км. Проект был реализован компанией "Стройгазмонтаж". О завершении работ по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры Путин сообщил на большой пресс-конференции 23 декабря.

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