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Энергосистема Крыма перешла под управление "Системного оператора"

Экономика и бизнес ТЭК
29 декабря, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Ране функции оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическим режимом выполняла "Крымэнерго"
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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Функции оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическим режимом в Крыме, которую ранее выполняла "Крымэнерго", приняты "Региональным диспетчерским управлении энергосистемы Крыма и города Севастополя" (филиал "Системного оператора Единой энергосистемы", "СО ЕЭС"). Об этом сообщается в пресс-релизе "СО ЕЭС".

В "СО ЕЭС" отметили, что передача данных функций филиалу была проведена в штатном режиме и без снижения надежности управления энергосистемой региона.

"Принятие функций оперативно-диспетчерского управления "Системным оператором" - один из необходимых этапов процесса интеграции энергосистемы Крыма в "ЕЭС России". Первым ее этапом стал ввод в работу энергомоста Кубань - Крым, что обеспечило техническую основу для включения энергосистемы полуострова в Единую энергосистему страны", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правления "СО ЕЭС" Сергея Павлушко.

Переход энергосистемы Крыма под централизованное оперативно-диспетчерское управление обеспечит учет режимно-балансовых показателей функционирования, а также планирование и управление электроэнергетическим режимом энергосистемы Крыма как неотъемлемой части ЕЭС России.

Энергоистория Крыма

Больше двух миллионов жителей Крыма остались без электроэнергии, а, соответственно, без света и тепла в конце осени - 22 ноября 2015 г., когда украинские активисты начали энергетическую блокаду, подорвав опоры всех четырех линий, питавших энергосистему полуострова. Остановились предприятия, закрылись школы, электричество в дома подавалось на 2-4 часа в сутки. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который действует до сих пор, тогда же были установлены графики веерных отключений электричества. Часть предприятий перешла на собственные генераторы, а остальные были вынуждены работать ночью.

После запуска четвертой нитки энергомоста Кубань - Крым 11 мая этого года в Севастополе был снят лимит энергопотребления. Количество получаемой с материка электроэнергии достаточно для удовлетворения потребностей города. В то же время при пиковых нагрузках в холодный период получаемой электроэнергии может не хватать. Для бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей и предприятий Крыму нужно до 1350 МВт, а к 2021 г. эта цифра, по прогнозу властей Крыма, вырастет в два раза.

Сейчас собственная генерация дает около 400 МВт, в планах - увеличить показатель вдвое. Полную энергетическую независимость должно обеспечить строительство по федеральной целевой программе двух тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 МВт. Ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций (ТЭС) на 470 МВт запланировано в сентябре 2017 г. В 2018 г., когда объекты заработают на полную мощность, к ним добавятся еще 470 МВт.

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