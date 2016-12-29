"Роснефть" планирует довести добычу на Окуневском месторождении в 2017 г. до 500 т в сутки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" (100-процентная "дочка" "Роснефти") приступило к промышленной эксплуатации Окуневского месторождения в ХМАО с доказанными запасами 2,9 млн тонн нефти, сообщает компания.

"В настоящий момент на месторождении действует одна скважина с дебитом 26 тонн в сутки. Планируется, что в 2017 году суммарная суточная добыча достигнет более 500 тонн нефти", - говорится в пресс-релизе.

Строительство нефтепровода протяженностью 10 км, который свяжет Окуневское месторождение с ближайшим ЦПС на Хохряковском месторождении, находится завершающей стадии. На текущий момент вся добываемая нефть вывозится автотранспортом. Технологическая схема разработки месторождения также предполагает бурение 40 скважин.

Месторождение расположено в Нижневартовском районе ХМАО, открыто в 1998 году.