"Роснефть" планирует довести добычу на Окуневском месторождении в 2017 г. до 500 т в сутки

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" (100-процентная "дочка" "Роснефти") приступило к промышленной эксплуатации Окуневского месторождения в ХМАО с доказанными запасами 2,9 млн тонн нефти, сообщает компания.
"В настоящий момент на месторождении действует одна скважина с дебитом 26 тонн в сутки. Планируется, что в 2017 году суммарная суточная добыча достигнет более 500 тонн нефти", - говорится в пресс-релизе.
Строительство нефтепровода протяженностью 10 км, который свяжет Окуневское месторождение с ближайшим ЦПС на Хохряковском месторождении, находится завершающей стадии. На текущий момент вся добываемая нефть вывозится автотранспортом. Технологическая схема разработки месторождения также предполагает бурение 40 скважин.
Месторождение расположено в Нижневартовском районе ХМАО, открыто в 1998 году.