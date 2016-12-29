Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефть" планирует довести добычу на Окуневском месторождении в 2017 г. до 500 т в сутки

Экономика и бизнес ТЭК
29 декабря, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
В настоящий момент на месторождении действует одна скважина с дебитом 26 тонн в сутки
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" (100-процентная "дочка" "Роснефти") приступило к промышленной эксплуатации Окуневского месторождения в ХМАО с доказанными запасами 2,9 млн тонн нефти, сообщает компания.

"В настоящий момент на месторождении действует одна скважина с дебитом 26 тонн в сутки. Планируется, что в 2017 году суммарная суточная добыча достигнет более 500 тонн нефти", - говорится в пресс-релизе.

Строительство нефтепровода протяженностью 10 км, который свяжет Окуневское месторождение с ближайшим ЦПС на Хохряковском месторождении, находится завершающей стадии. На текущий момент вся добываемая нефть вывозится автотранспортом. Технологическая схема разработки месторождения также предполагает бурение 40 скважин.

Месторождение расположено в Нижневартовском районе ХМАО, открыто в 1998 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
2
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
3
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154
4
Ход расследования крушения Ту-154. Итоги пресс-конференции
5
В Дагестане пресечена деятельность скрытой ячейки сторонников ИГ
6
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
7
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
Темы дня
Реклама