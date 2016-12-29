Красноярский край в 2016 году сохранил добычу нефти на уровне 22 млн тонн

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Красноярский край в 2016 году сохранил объем добычи нефти на уровне прошлого года в размере 22 млн тонн, сообщил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский журналистам в четверг.

"В этом году стабильная цифра (добычи - ТАСС), Ванкор чуть-чуть снизил за счет истощения, Сузунское месторождение добавило. Мы примерно 22 млн тонн сохраним", - сказал губернатор.

В 2016 году завершено строительство нефтепровода "Куюмба-Тайшет" компанией "Транснефть". Этот объект позволит подключить к трубопроводной системе "Восточная Сибирь - Тихий океан" Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское месторождения и начать промышленную добычу и транспортировку нефти в Эвенкии уже в следующем году. "Пока не было трубы, не было никакой возможности там добывать", - сказал Толоконский.

Ванкор - крупнейшее действующее нефтяное месторождение в Красноярском крае, в промышленную эксплуатацию введено в 2009 году. В этом году здесь планируется добыть 21 млн тонн нефти. Сузунское месторождение входит в Ванкорский кластер, до конца года "Роснефть" тут планирует добыть 1,2 млн тонн нефти с перспективой выйти в будущем на добычу более 4 млн тонн в год.