BP с 2017 года будет поставлять в Таиланд около миллиона тонн СПГ

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Британская нефтегазовая BP подписала 20-летний контракт с таиландской PTT о поставках ежегодно около 1 млн тонн сжиженного газа, начиная с 2017 года, следует из сообщения британского холдинга.
Поставки газа будут обеспечены портфелем BP, в том числе с СПГ-завода в Фрипорте (штат Техас, США), отмечается в сообщении.
Осенью этого года PTT подписала ряд соглашений с "Роснефтью" о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов, а также организации поставок СПГ.
Ранее также меморандумы о взаимопонимании с таиландской компанией подписали "Газпром" и "Новатэк", но конечных договоренностей пока не достигнуто.
PTT является крупнейшей интегрированной нефтегазовой компанией Таиланда, занимается разведкой, добычей, транспортировкой, переработкой и маркетингом нефти и газа, работает в области энергетики и нефтепереработки. Контрольный пакет PTT принадлежит правительству Таиланда, компанию курирует министерство энергетики этой страны.