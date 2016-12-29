Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

BP с 2017 года будет поставлять в Таиланд около миллиона тонн СПГ

Экономика и бизнес ТЭК
29 декабря, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Поставки газа будут обеспечены в том числе с СПГ-завода в Фрипортев в США
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Британская нефтегазовая BP подписала 20-летний контракт с таиландской PTT о поставках ежегодно около 1 млн тонн сжиженного газа, начиная с 2017 года, следует из сообщения британского холдинга.

Поставки газа будут обеспечены портфелем BP, в том числе с СПГ-завода в Фрипорте (штат Техас, США), отмечается в сообщении.

Осенью этого года PTT подписала ряд соглашений с "Роснефтью" о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов, а также организации поставок СПГ.

Ранее также меморандумы о взаимопонимании с таиландской компанией подписали "Газпром" и "Новатэк", но конечных договоренностей пока не достигнуто.

PTT является крупнейшей интегрированной нефтегазовой компанией Таиланда, занимается разведкой, добычей, транспортировкой, переработкой и маркетингом нефти и газа, работает в области энергетики и нефтепереработки. Контрольный пакет PTT принадлежит правительству Таиланда, компанию курирует министерство энергетики этой страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
2016 год: вид из космоса
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
2
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154
5
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
6
Биография Елизаветы Глинки
7
В Дагестане пресечена деятельность скрытой ячейки сторонников ИГ
Темы дня
Реклама