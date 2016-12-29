BP с 2017 года будет поставлять в Таиланд около миллиона тонн СПГ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Британская нефтегазовая BP подписала 20-летний контракт с таиландской PTT о поставках ежегодно около 1 млн тонн сжиженного газа, начиная с 2017 года, следует из сообщения британского холдинга.

Поставки газа будут обеспечены портфелем BP, в том числе с СПГ-завода в Фрипорте (штат Техас, США), отмечается в сообщении.

Осенью этого года PTT подписала ряд соглашений с "Роснефтью" о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов, а также организации поставок СПГ.

Ранее также меморандумы о взаимопонимании с таиландской компанией подписали "Газпром" и "Новатэк", но конечных договоренностей пока не достигнуто.

PTT является крупнейшей интегрированной нефтегазовой компанией Таиланда, занимается разведкой, добычей, транспортировкой, переработкой и маркетингом нефти и газа, работает в области энергетики и нефтепереработки. Контрольный пакет PTT принадлежит правительству Таиланда, компанию курирует министерство энергетики этой страны.