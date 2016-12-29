Минэнерго РФ прогнозирует ввод мощностей на основе ВИЭ в 2017 г. в объеме 125 МВт

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия планирует ввести в эксплуатацию в 2017 г. электростанции на основе возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) общей мощностью 125 МВт, заявил замминистра энергетики РФ Алексей Текслер в интервью каналу "Россия-24".

"Мой прогноз, что следующий год - это 125 МВт вместе с ветровыми станциями. Это значит, порядка 90 МВт будет солнечных. Возможно, цифры будут больше. Это направление в нашей стране активно развивается, в первую очередь, с точки зрения технологического развития с экспортным потенциалом", - сказал Текслер.

По его словам, в 2014 г. "не было введено ни одного мегаватта мощности на основе возобновляемой электроэнергии", в 2015 г. было введено около 60 МВт солнечных электростанций, в этом году будет свыше 70 МВт.

Ранее Текслер в интервью ТАСС сообщал, что Россия планирует за 20 лет увеличить производство электроэнергии на основе ВИЭ в 10 раз. В частности, до конца 2024 г. Министерство энергетики РФ планирует увеличить объемы дополнительной мощности на оптовом рынке на 6 ГВт, из которых 1,5 ГВт составляет солнечная электроэнергия, 3,6 ГВт - ветряная, а оставшийся объем приходится на малые гидроэлектростанции.