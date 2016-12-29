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ФАС оштрафовала МОЭСК на 66 млн руб. за невыполнение договора по подключению электросетей

Экономика и бизнес ТЭК
29 декабря, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Для осуществления своей части обязательств МОЭСК привлекла подрядную организацию и увеличила сроки работ
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве оштрафовало "Московскую объединенную электросетевую компанию" (МОЭСК, входит в "Россети") на 66 млн рублей за невыполнение обязательств по подключению устройств электроэнергии в нежилом помещении. Об этом сообщается в пресс-релизе управления.

Как уточняется, компания "Элита-Мех" заключила с МОЭСК договор на технологическое присоединение электросетей в своем помещении в Москве. Работы предполагалось выполнить в течение шести месяцев.

При этом заказчик выполнил свои обязательства вовремя, что было подтверждено актами осмотров электроустановок, которые проводила МОЭСК. Однако позже выяснилось, что для осуществления своей части обязательств МОЭСК привлекла подрядную организацию и увеличила сроки работ.

"Таким образом, МОЭСК не выполнила условия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств в помещении "Элита-Мех", что привело к нарушению сроков договора и ущемлению интересов заказчика", - говорится в сообщении УФАС.

По итогам рассмотрения дела управление ФАС по Москве установило, что МОЭСК нарушила часть 1 статьи 10 ФЗ "О защите конкуренции". Согласно этой статье, запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

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