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Правление ФАС обсудит дерегулирование тарифов "Транснефти" на перевозку нефтепродуктов

Экономика и бизнес ТЭК
29 декабря, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
В целом на железнодорожный транспорт приходится более 70% транспортировки нефтепродуктов на внутренний рынок, на трубопроводный транспорт - менее 13%
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© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вопрос дерегулирования тарифов "Транснефти" на транспортировку нефтепродуктов будет вынесен на заседание правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в письме ведомства по итогам анализа услуг по транспортировке нефтепродуктов.

В документе, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, отмечается, что доля транспортировки светлых нефтепродуктов железнодорожным и трубопроводным составляет 48,4% и 44,6% соответственно. В целом на железнодорожный транспорт приходится более 70% транспортировки нефтепродуктов на внутренний рынок, на трубопроводный транспорт - менее 13%. При этом сеть железных дорог более разветвлена, чем система трубопроводов, в связи с этим при транспортировке нефтепродуктов трубопроводов необходимо применять комбинированную транспортировку ("труба+авто", "труба +ж/д").

"Таким образом, тарифы ПАО "Транснефть" не могут быть существенно повышены без угрозы существенной потери рынка, так как стоимость транспортировки трубопроводом окажется выше стоимости доставки железнодорожным транспортом", - говорится в документе.

В нем отмечается, что доля транспортировки нефтепродуктов в выручке "Транснефти" составляет 6%.

"Результаты анализа были обсуждены на экспертном совете совместно с нефтяными компаниями, после которого принято решение о целесообразности вынесения вопроса дерегулирования деятельности ПАО "Транснефть" по транспортировке нефтепродуктов на заседание правления ФАС России", - отмечается в документе.

При этом ФАС считает необходимым оставить "Транснефть" в реестре естественных монополий и применять в отношении компании ценовой мониторинг.

Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщал, что антимонопольная служба намерена рассмотреть дерегулирование тарифа на транспортировку нефтепродуктов в третьем квартале 2016 г., однако этого не произошло.

Ранее ТАСС сообщал, что "Транснефть" предлагает отказаться от ценового регулирования транспортировки нефтепродуктов в пользу мониторинга тарифов.

По словам первого вице-президента компании Максима Гришанина, отказ от ценового регулирования возможен и может быть проведен без ущерба для потребителей. Он подчеркивал, что сейчас на внутреннем рынке транспортировки нефтепродуктов "Транснефть" не является естественной монополией из-за конкуренции с "Российскими железными дорогами".

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