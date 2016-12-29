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"Россети" не будут размещать облигации в IV квартале 2016 года

Экономика и бизнес ТЭК
29 декабря, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Ранее компания планировала привлечь 15 млрд руб. в конце текущего года
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети" приняла решение не размещать облигации в четвертом квартале 2016 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, ранее "Россети" планировали привлечь 15 млрд руб. в конце текущего года.

"По результатам оценки текущих потребностей по рефинансированию долговых обязательств дочерних компаний "Россети", а также принимая во внимание текущую конъюнктуру рынка долгового капитала, было принято решение о нецелесообразности дополнительного размещения облигаций за счет средств пенсионных накоплений до конца 2016 года", - говорится в сообщении.

В июне 2016 года набсоветом Внешэкономбанка было принято решение о приобретении в 2016 году облигаций "Россети" общим объемом до 25 млрд рублей за счет средств пенсионных накоплений, находящихся в управлении ВЭБа. В рамках данного лимита в третьем квартале 2016 года состоялось размещение облигаций серий БО-02 и БО-03 объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 9,15% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций "Россети" общим объемом 31 млрд рублей, из которых 16 млрд рублей привлечено за счет средств Внешэкономбанка.

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