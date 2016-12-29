Работающая без плотины гидроэлектростанция открылась в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 29 декабря. /ТАСС/. Зарагижская гидроэлектростанция (ГЭС), особенностью которой является отсутствие плотины и водохранилища, запущена в Кабардино-Балкарии (КБР) в четверг. Она стала пятой ГЭС в республике.

Ранее ПАО "Русгидро" успешно провело испытания всех гидроагрегатов ГЭС. За 72 часа они выработали около 3 млн кВт.ч электроэнергии.

"Этот объект дает значительный новый импульс развитию экономики всего региона, а не только Кабардино-Балкарии", - сказал глава республики Юрий Коков на церемонии открытия ГЭС.

Председатель правления, гендиректор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов отметил, что ввод в строй ГЭС позволит не только ликвидировать дефицит КБР в электроэнергии, но и создать возможности для дальнейшего развития экономики республики. "Объемы ГЭС для "Русгидро" небольшие, но с 2014 года для нас важен каждый киловатт. Мы будем рассматривать дальнейшие перспективы для использования потенциала рек Кавказа", - сказал он.

Мощность станции составляет 30,6 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии прогнозируется на уровне 114 млн кВт.ч. Объект является третьей ступенью каскада Нижне-Черекских ГЭС. Ввод в эксплуатацию позволит снизить энергодефицит республики, составляющий более 800 млн кВт.ч при общем энергопотреблении в регионе 1,4 млрд кВт.ч.