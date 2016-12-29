Китай за 11 месяцев 2016 года увеличил импорт нефти на 14% - до 344,6 млн тонн

ПЕКИН, 29 декабря. /ТАСС/. Объем импортируемой Китаем нефти в январе-ноябре 2016 года увеличился на 14%, до 344,63 млн тонн. В стоимостном выражении отмечен спад на 16,1%, до $103,99 млрд. Данная информация содержится в материалах таможенной статистики КНР.

Лидирующую позицию по экспорту нефти в Китай в отчетном периоде занимает Россия - 47,44 млн тонн (+26,1%). Стоимость экспорта достигла $15,02 млрд (-4,2%). Средняя стоимость тонны нефти из РФ составила $317 (-$100 за тонну). Экспорт нефти из Саудовской Аравии (СА) за отчетный период составил 47,43 млн тонн (+2,9%) на общую сумму $14,38 млрд (-25,6% к январю-ноябрю прошлого года). Стоимость тонны нефти из СА сократилась в среднем на $116 - до $303 за тонну.

Из Анголы за отчетный период поставлено 40,34 млн тонн нефти (+14,1%), из Омана - 31,32 млн тонн (+8,2%), Ирака - 33,08 млн тонн (+14,8%). Доход от экспорта из Анголы сократился на 14,3%, до $12,7 млрд, Омана - на 24,4%, до $9,78 млрд, Ирака - на 17,8%, до $9,61 млрд. Средняя стоимость тонны из данных стран за отчетный период составила $315, $312 и $290 за тонну соответственно.

В целом в январе-ноябре 2016 года средняя стоимость тонны нефти для Китая сократилась на $108, до $302 за тонну. Минимальная стоимость составила $222 за тонну (Венесуэла), максимальная - $355 (Австралия).

По итогам 2015 года объем импортируемой Китаем нефти составил 330,94 млн тонн. В стоимостном выражении - $132,76 млрд. Из Саудовской Аравии в Китай экспортировано - 50,55 млн тонн, из РФ - 39,48 млн тонн нефти. Средняя стоимость тонны нефти для Китая сократилась на $339,71 до $401,2 за тонну.